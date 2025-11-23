Slovenya referanduma gidiyor: "Kanser hastasıyım, acı çekmek istemiyorum"

Slovenyalılar, yasallaştırılmış yardımlı yaşam sonlandırma uygulamasının yürürlüğe girip girmeyeceğini belirleyecek referandumda oy kullanmaya başladı.

Avusturya, Belçika, Hollanda ve İsviçre gibi bazı Avrupa ülkelerinde, ölümcül hastalığı olan kişilerin hayatlarına son vermek için tıbbi yardım almasına izin veriliyor.

Slovenya parlamentosu, 2024 referandumunun desteklemesinin ardından temmuz ayında yardım ederek ölüm yasasını onaylamıştı. Ancak Katolik Kilisesi ve muhafazakâr muhalefetin desteklediği bir sivil grubun tekrar oylama için gereken 40 bin imzayı aşarak 46 bin imza toplaması üzerine yeni bir referandum çağrısı yapıldı.

1 milyon 700 bin seçmenin en az yüzde 20’sini temsil eden katılımcıların çoğunluğu yasayı reddetmediği sürece yasa yürürlüğe girecek.

"KANSER HASTASIYIM, ACI ÇEKMEK İSTEMİYORUM"

Ljubljana’daki en büyük oy verme merkezi olan Stozice spor salonunda, 63 yaşındaki emekli Romana Hocevar yardım ederek yaşam sonlandırmayı destekleyeceğini söyledi. AFP'ye konuşan Hocevar, “Dördüncü evre kanser hastasıyım, acı çekmek istemiyorum. Babam kanserden öldü, annem demans nedeniyle çok acı çekti. Nasıl olduğunu biliyorum” dedi.

24 yaşındaki öğrenci Vid Ursic ise “önemli konularda oy kullanabiliyor olmamız iyi” diyerek, “insanların kendi hayatları üzerinde karar verme hakkını” desteklediğini belirtti.

Ancak ellili yaşlarının sonlarında olan Marija Unuk, “ben yaşam kültürünü destekliyorum, ölüm kültürünü değil” diyerek yasaya karşı oy verdiğini söyledi.

YASA NE ANLAMA GELİYOR?

Tartışmalı yasa kapsamında, bilinci yerinde olan ve ölümcül hastalığı bulunan hastalar, acıları dayanılmaz olduğunda ve tüm tedavi seçenekleri tükendiğinde yardım alarak ölüm hakkına sahip olacak. Yasa, tedavinin iyileşme veya durumun düzelmesine yönelik makul bir beklenti sunmadığı durumlarda da yardım ederek yaşam sonlandırmaya izin veriyor; ancak zihinsel hastalıklardan kaynaklanan dayanılmaz acıyı gerekçe olarak kabul etmiyor.

Önceden oy kullanan Başbakan Robert Golob, vatandaşlara yasayı destekleme çağrısında bulunarak, “Her birimizin hayatımızı nasıl ve hangi onurla sonlandıracağımıza kendimiz karar verebilmemiz için” dedi.

Yasaya karşı çıkan “Çocuklar ve Aile İçin Ses” adlı grup ise hükümeti bu yasayla hastaları ve yaşlıları “zehirlemekle” suçladı.