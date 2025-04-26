Slovenya’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmat patladı

Slovenya'da 2'nci Dünya Savaşı'ndan kaldığı düşünülen mühimmat patladı. İnşaat çalışmaları sırasında gerçekleşen patlama sonucu iki işçi ağır yaralandı.

Slovenya’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmat patladı

'da başkent Lübliyana yakınlarındaki Rozna Doline bölgesindeki bir inşaat alanında, sabah saatlerinde patlama meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, patlamada, 2 işçinin ağır yaralandığı vurgulandı.

İşçilerin hayati tehlikesinin sürdüğü vurgulanan açıklamada, “Yaralılar, Lyübliyana Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Patlamanın nedeni net değil fakat ilk belirlemelere göre 2'nci Savaşı'ndan kalma küçük ve patlamamış mühimmatın inşaat çalışmaları sırasında patladığı görülüyor” ifadesi kullanıldı.

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