Slovenya’da sel ve yıldırımdan 3 kişi öldü

Slovenya, şiddetli yağışların neden olduğu selle mücadelesini sürdürüyor.

Ülkenin kuzeyinde ve batısında meydana gelen sel felaketinde can kaybı yaşandı. Şiddetli yağışların vurduğu ülkede bir kadının Kamnik kasabasında, Hollanda uyruklu diğer 2 kişinin Kranj kenti yakınlarında dağlık bir bölgede ölü halde bulunduğu açıklandı.

Polis Maja Adlesic, 3 kişinin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Kamnik'teki ölüme sel neden olurken, Kranj kenti yakınlarındaki dağlık bölgedeki ölümlere yıldırım çarpması neden olmuş olabilir. Ölümlerin nedenleri araştırılıyor." dedi.