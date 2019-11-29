Slovenya'da Suriyeli iki sığınmacı aracın bagajında can verdi

Ljubljana polisinden yapılan açıklamada, Ljubljana-Koper otoyolunda meydana gelen kazaya karışan araçta, ölen Suriyelilerin dışında 8 kişinin daha bulunduğu belirtildi.



Aracı kullanan 42 yaşındaki Bosna Hersek vatandaşının gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, "Aracın ön koltuğunda bir çocuk, arka koltuğunda 5, bagajında ise 3 Suriye vatandaşı bulunuyordu" ifadelerine yer verildi.



Kazada, bagajdaki 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, bir Suriye vatandaşının da ağır yaralandığı kaydedildi.