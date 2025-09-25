Slovenya'dan Netanyahu'ya seyahat yasağı

Slovenya hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin hakkında çıkardığı tutuklama emri nedeniyle israil Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ülkeye girişini yasakladı.

Slovenya hükümetinin 29 Ağustos'ta yaptığı toplantıda, Bosna-Hersek’in Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik ile israil Başbakanı Netanyahu’nun Slovenya’ya girişini engelleme kararı tartışılmış ancak görüşme karar ile sonuçlanmamıştı.

Bugün yapılan toplantı ile hükümet İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkeye girişini yasakladı.

Netanyahu için giriş yasağı ihtimali ise Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) kendisi hakkında çıkardığı tutuklama emrine dayanıyor.



UCM, 21 Kasım 2024’te, Netanyahu ile israilin eski “güvenlik” bakanı Yoav Gallant hakkında, Gazze’de işlenen savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı.

Bu karar, UCM üyesi devletleri, Netanyahu ülkeye girdiği takdirde onu tutuklamakla yükümlü kılıyor.

Geçen yıl Filistin devletini tanıyan AB üyesi Slovenya, Ağustos ayında İsrail'e silah ambargosu uygulamış ve İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında üretilen malların ithalatını yasaklamıştı.

