Snowden artık Rusya vatandaşı

Rusya lideri Putin, sürekli oturum izniyle Rusya'da yaşayan eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı çalışanı Snowden'a vatandaşlık verdi.

Snowden artık Rusya vatandaşı

Devlet Başkanı , eski Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı verdi.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Snowden'a Rusya vatandaşlığı verildi.

2013'te sızdırdığı belgelerle ABD'nin İngiliz istihbaratıyla genelinde dinleme faaliyetleri yürüttüğünü ortaya çıkaran Snowden, o yıldan beri sürekli oturum izniyle Rusya'da yaşıyordu.

Snowden'ın sızdırdığı belgeler, NSA'nın ayrıca ABD'nin yurt dışı misyonlarda organize ettiği gizli birimler yoluyla yabancı ülkelerin hükümet binalarını gizlice dinlediğini ve kayıtlar tuttuğunu göstermişti.

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