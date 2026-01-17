SOCAR, Avusturya ve Almanya’ya doğal gaz sevkiyatına başladığını duyurdu

SOCAR, bu adımın ihracat pazarlarını çeşitlendirme açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Avusturya ve Almanya’nın eklenmesiyle birlikte Azerbaycan’ın boru hattı gazı gönderdiği ülke sayısı 16’ya yükseldi. Şirket, sevkiyatların Azerbaycan’ın Avrupa enerji piyasalarındaki varlığını güçlendirme ve güvenilir tedarikçi konumunu pekiştirme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

Son yıllarda birçok Avrupa Birliği ülkesi, Rus gazına bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda alternatif kaynak arayışını hızlandırmıştı. Bu çerçevede Almanya, Bakü ile enerji ilişkilerini derinleştiren ülkeler arasında öne çıkıyor. SOCAR, 2025 ortasında Almanya’nın devlet şirketi Securing Energy for Europe (SEFE) ile 10 yıllık bir gaz tedarik anlaşması imzalamış, bu anlaşma kapsamındaki sevkiyatların da aynı yıl başlaması planlanmıştı.

2020 YILINDA TİCARİ TESLİMATLAR BAŞLAMIŞTI

Avusturya ve Almanya’ya gaz akışını mümkün kılan altyapı ise Güney Gaz Koridoru’nun bir parçası. Bu geniş ölçekli proje, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz sahasından çıkarılan gazın Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasını sağlıyor. Koridor, aşamalı olarak tamamlanmış ve TAP’ın İtalya şebekesine bağlanmasıyla 2020 yılında ticari teslimatlar başlamıştı.

SOCAR ayrıca, Avrupa ve Orta Doğu’daki gaz pazarlama faaliyetlerini, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in belirlediği enerji stratejisi doğrultusunda önümüzdeki dönemde daha da genişletmeyi hedeflediğini açıkladı.