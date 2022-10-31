Soçi'de Karabağ için barış umudu

Rusya'nın Soçi kenti önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması sağlanması hedeflenen üçlü zirve öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ikili görüşmede bir araya geldi.

Soçi'de Karabağ için barış umudu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, en son 26 Ekim 2021'de Rusya’nın Soçi kentinde bir araya gelmişti.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in üçlü zirve çağrısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakanı Nikol Paşinyan Soçi'ye geldi.

Putin, Paşinyan ile görüşmesinde Karabağ'da barış ve istikrar çağrısı yaptı. Ulaşım engellerinin kaldırılmasının önemine vurgu yaptı.

Putin, Aliyev ile de ikili görüşme gerçekleştirecek.

Üçlü zirvede ise, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış anlaşması, sınırların belirlenmesi ve haritaların çizilmesi konuları görüşülecek.

Aliyev, 6 Ekim’de Çekya'nın başkenti Prag’daki görüşmenin ardından, Ermenistan ile yıl sonuna kadar bir barış anlaşmasının imzalanabileceğini söylemişti.

Soçi'de Karabağ için barış umudu - 1 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,  Rusya Devlet Başkanı 'in daveti üzerine Soçi kentine geldi.

YIL SONUNA KADAR İMZALANABİLİR

Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 6 Ekim’de Çekya'nın başkenti Prag’da Batılı ülkelerin arabuluculuğunda yaptığı son görüşmenin ardından Aliyev, yıl sonuna kadar bir barış anlaşmasının imzalanabileceğini söylemişti. Putin, Aliyev ve Paşinyan arasındaki son üçlü görüşme ise, 26 Ekim 2021’de yine Soçi kentinde gerçekleşmişti. Yaklaşık 3 süren toplantının sonucunda, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların tekrar belirlenmesi için komisyon kurulacağı açıklanmıştı.

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