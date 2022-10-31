Soçi'de Karabağ için barış umudu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in üçlü zirve çağrısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Soçi'ye geldi.



Putin, Paşinyan ile görüşmesinde Karabağ'da barış ve istikrar çağrısı yaptı. Ulaşım engellerinin kaldırılmasının önemine vurgu yaptı.



Putin, Aliyev ile de ikili görüşme gerçekleştirecek.



Üçlü zirvede ise, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış anlaşması, sınırların belirlenmesi ve haritaların çizilmesi konuları görüşülecek.



Aliyev, 6 Ekim’de Çekya'nın başkenti Prag’daki görüşmenin ardından, Ermenistan ile yıl sonuna kadar bir barış anlaşmasının imzalanabileceğini söylemişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in daveti üzerine Soçi kentine geldi.

YIL SONUNA KADAR İMZALANABİLİR

Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 6 Ekim’de Çekya'nın başkenti Prag’da Batılı ülkelerin arabuluculuğunda yaptığı son görüşmenin ardından Aliyev, yıl sonuna kadar bir barış anlaşmasının imzalanabileceğini söylemişti. Putin, Aliyev ve Paşinyan arasındaki son üçlü görüşme ise, 26 Ekim 2021’de yine Soçi kentinde gerçekleşmişti. Yaklaşık 3 süren toplantının sonucunda, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların tekrar belirlenmesi için komisyon kurulacağı açıklanmıştı.