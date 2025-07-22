Soğuk Savaş’a dönüş: “ABD’nin nükleer silahları 17 yıl sonra ilk kez İngiltere’de”

İngiltere basınının analistlere dayandırdığı haberine göre, ABD, yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez nükleer silahlarını İngiltere topraklarına konuşlandırdı. Söz konusu silahların, İngiltere’nin yeni savaş uçaklarında kullanılabileceği belirtildi.



The Times gazetesinin haberine göre, bir nakliye uçağının perşembe günü New Mexico’daki Kirtland Hava Kuvvetleri Üssü’nden kalkarak 10 saatlik bir uçuşla Suffolk’taki Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Lakenheath’e geldiği tespit edildi. Analistler, C-17 nakliye uçağının takip ettiği rotanın “tek yönlü bir bırakma” eylemi gibi göründüğünü, bunun İngiltere’nin 2008 yılından bu yana ilk kez ABD nükleer silahlarına ev sahipliği yaptığı anlamına gelebileceğini söyledi. İngiltere ve ABD makamları ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.



BAKANLIK, UÇAKLARIN ABD SİLAHLARINI TAŞIYACAĞINI DOĞRULADI



RAF Lakenheath, ABD Hava Kuvvetleri birimleri ve askeri personeline ev sahipliği yapıyor. ABD, yakın zaman önce B61 nükleer silahlarının gelişine hazırlanmak için tesislerinde iyileştirme yapmıştı. Buna balistik sığınakların ve kalkanların ilavesi de dahildi.



İngiltere’nin ise ABD’den taktik nükleer silahları bırakabilecek yeni bir savaş uçağı filosu aldığı biliniyor.



12 adet F-35A uçağı, B61 nükleer yerçekimi bombalarını taşıyabiliyor. Bu bombalar, binlerce kişiyi öldürebiliyor. Jetler, bir kriz anında nükleer bombalarla birlikte kullanılabiliyor. Söz konusu teklifler kapsamında ABD’nin nükleer silahları ilk defa İngiltere topraklarında muhafaza edilebiliyor.



İngiltere Savunma Bakanlığı’nın pazartesi günü yayınladığı politika belgesine göre, hükümet de Norfolk’taki F-35A uçaklarının ABD’nin nükleer silahlarını taşıyacağını doğruladı. Yeni jetlerin RAF Marham’da konuşlu olduğu ve NATO’nun Nükleer Misyonu kapsamında uçabileceği ifade edildi. Açıklamada, “Bu karar, Soğuk Savaş’ın ardından İngiltere’nin egemen havadan ateşlenen nükleer silahlarını emekliye ayırmasından bu yana ilk defa RAF için nükleer bir rolü beraberinde getiriyor” denildi.



“SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE DE BURADAYDI”



NATO’nun eski nükleer silahsızlandırma direktörü ve Pasifik Forumu isimli dış politika araştırma enstitüsünden analist William Alberque, “Bu, İngiltere’ye gitmiş, bu silahları bırakmış, ardından ABD’deki rutin operasyonlarına geri dönmüş gibi görünüyor. Bu tesislerin nükleer silahları teslim alması için yıllardır hazırlık yaptıklarını biliyoruz” dedi.



Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı yasadışı bir şekilde ilhak etmesinin ardından ABD’nin Avrupa’daki caydırıcılığını artırma ihtiyacı olduğuna karar verildiğini anlatan Alberque, RAF Lakenheath’teki depolama durumunu iyileştirmek için bütçede değişiklik yapıldığını, Soğuk Savaş sırasında da nükleer silahların burada tutulduğunu belirtti, “Avrupa’daki ilk ABD nükleer silahları İngiltere’deydi” diye konuştu.



“ABD, RUSYA’YI NİYETLERİNDEN HABERDAR ETMEK İSTER GİBİ”



Uçağın alıcı-verici cihazları açıkken uçmasının ABD'nin Rusya'yı niyetlerinden haberdar etmek isteyebileceğini gösterdiğini aktaran analist, "Alıcı-verici cihazı olan C-17'lerin Kirtland'daki sıcak depolama alanından Lakenheath'e uçması ve ardından geri dönüp bir depolama tesisine gitmemesi, bana bunun tek yönlü bir bırakma uçuşu olduğunu gösteriyor," dedi. Alberque, "Bazen bu C-17 uçuşları bu cihazlar olmadan gerçekleşiyor. Bu yüzden alıcı-verici cihazı takmış olmaları, bana bunun kasıtlı olduğunu düşündürüyor” değerlendirmesinde bulundu.



Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü’nden savunma düşünce kuruluşunun askeri bilimler ekibinde kıdemli araştırma görevlisi olan Dr. Sidharth Kaushal da "Görünüşe göre bu, ileride RAF F-35A uçaklarında potansiyel kullanım için B61'lerin nakliyesi olabilir” dedi.



Bunun “hem ABD nükleer silahlarının Lakenheath'te konuşlandırılması hem de İngiltere'nin F-35A satın alma kararıyla bağlantılı olup olmaması açısından önemli olduğunu” anlatan araştırmacı, "Bu, taktik nükleer silahların kullanımına doğru bir adım demek. Bu durum, nükleer silahların nasıl kullanılacağı konusunda biraz esneklik sağlıyor. Elbette Lakenheath'te bu silahları ilk etapta taşıyacak ABD uçakları da var” diye konuştu.