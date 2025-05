SOHR: Suriye’deki çatışmalarda 2 günde 73 kişi öldü

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye’de iki gün boyunca devam eden çatışmalarda en az 73 kişinin öldüğünü duyurdu.



SOHR’nin konuya ilişkin olarak bugün yaptığı açıklamada, başkent Şam yakınlarındaki Ceremane ve Sahnaya’da yaşanan çatışmalarda 30 Suriye güvenlik personelinin, Dürzi toplumuna mensup 15 silahlı kişinin ve bir sivilin öldüğünü bildirdi.

Güneydeki Suveyde’de de Dürzi toplumundan 27 silahlı kişinin öldürüldüğü, bu ölümlerin 23’ünün çarşamba günü Seuveyde-Şam yolu üzerinde kurulan “pusuda” öldürüldüğü iddia edildi.



“ÇATIŞMA SONRASI BÖLGEDE KONTROL SAĞLANDI”



Suriye yönetimi, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, başkent Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede kontrolün sağlandığını bildirdi.



Şam Kırsalı Valisi Amir el Şeyh, başkent Şam'da düzenlediği basın toplantısında, Sahnaya'da kontrolü sağladıklarını söyledi. Vali el Şeyh, "Sahnaya'da kontrolü sağladık. Yasa dışı silahlı grubu etkisiz hale getirdik" dedi.



Tüm Suriyelilere eşit mesafede olduklarını söyleyen el Şeyh, güvenliğin sağlanmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi. El Şeyh, güvenlik güçlerinin bölgede bazı yasa dışı unsurları gözaltına aldığını ve silahın yalnızca devletin elinde olması gerektiğini kaydetti.



SANA: ATEŞKES KONUSUNDA ÖN ANLAŞMAYA VARILDI



Suriye'nin devlet haber ajansı SANA'daki haberde, Şam kırsalı, Süveyda ve Kuneytra valileri ile bazı (Dürzi) kanaat önderleri ile ateşkes anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Haberde, "Şam kırsalı, Süveyda ve Kuneytra valilerinin yanı sıra bazı kanaat önderleri ve toplumsal şahsiyetlerin katılımıyla, Şam kırsalındaki Ceremana ve Eşrefiyye Sahnaya bölgelerinde ateşkes sağlanmasına yönelik ön anlaşmaya varıldı" ifadesi kullanıldı.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: HER TÜRLÜ DIŞ MÜDAHALEYİ REDDEDİYORUZ



Öte yandan, Suriye Dışişleri Bakanlığı da dün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ülkenin iç işlerine yönelik her türlü dış müdahaleyi reddettiklerini belirtti, bazı grupların "uluslararası koruma" çağrılarına tepki gösterdi.



Dışişleri Bakanlığı’nın X hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti, iç işlerine yönelik her türlü dış müdahaleyi net şekilde reddetmektedir. Suriye topraklarında şiddet eylemlerine katılan ve yasa dışı faaliyetlerde bulunan grupların 'uluslararası koruma' talep eden son çağrılarını, yasa dışı ve tamamen reddedilen talepler olarak görmekteyiz" ifadeleri kullanıldı.



Bu grupların eylemlerinin ülkenin birliğine doğrudan tehdit oluşturduğuna ve ülke genelinde güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanmasına yönelik ulusal çabaları zayıflattığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye Arap Cumhuriyeti, aralarında ulusal dokunun ayrılmaz parçası olan değerli Dürzi cemaati de olmak üzere halkın tüm kesimlerini ayırt etmeden koruma konusunda kararlılığını sürdürdüğünü belirtmektedir."



BAKANLIKTAN “ULUSAL MEKANİZMA” VURGUSU



Açıklamada, Suriye yönetiminin "fitneyi söndürme ve iç barışı koruma konusunda gösterdikleri akıllıca ve sorumlu rollerinden dolayı" bazı Dürzi liderleri takdirle karşıladığı vurgulandı.



Suriye'deki meselelerin yalnızca "ulusal mekanizmalarla" çözülmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti, baskı ya da dış müdahalelere kesinlikle karşı çıkar. Suriye'nin egemenliği tartışma ya da müzakere konusu değildir" ifadelere yer verildi.



SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN SES KAYDI TEPKİ TOPLAMIŞTI



Sosyal medya hesaplarında 28 Nisan'da paylaşılan ve Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı, Suriye'de büyük tepki çekmişti. Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hz. Muhammed'e hakarette bulunuyordu.



Bunun üzerine birçok ilde 29 Nisan'da gösteriler düzenledi ve aynı gün Ceramane Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüştü.



Silahlı Dürzi grupların Ceremane'de başlattığı saldırıya Sahnaya semtindeki Dürzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişledi, en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti.



İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde ikamet eden Dürzilerin liderlerinden Şeyh Muvafak Tarif ise Şam'daki Sahnaya semtindeki çatışmalar hakkında "İsrail, Suriye'de şu anda olup bitenler karşısında boş durmamalı" ifadesini kullandı.



Sabah saatlerinde bazı Dürzi grupların Suriye topraklarına geçişlerini sağlayan İsrail, akşam saatlerinde ise Dürzileri koruma iddiasıyla Sahnaya'da beş savaş uçağıyla en az dokuz hava saldırısı düzenledi. İsrail'in saldırısında iki kişi hayatını kaybetti.