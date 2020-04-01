Sokağa çıkma yasağından kurtulmak için ölü taklidi yaptı (Ambulansla 160 kilometre yol gitti)

1,3 milyar kişinin yaşadığı Hindistan’da corona virüs salgınına karşı sokağa çıkma yasağı gibi bazı tedbirler yürürlüğe konuldu.

Keşmir'in Poonch bölgesinde bir Hint, yasağı delmek için ilginç bir yöntem buldu. Başından yaralanan Hakim Din (70) isimli bir kişi, hastaneye kaldırıldı. Ambulans şoförü, ölü taklidi yapması halinde köyüne kadar yasağa takılmadan gidebileceklerini söyledi.



Sözkonusu kişi için sahte ölüm belgesi çıkaran 4 kişi, ambulansla yola çıktı. Yollardaki bütün kontrol noktalarından geçmeyi başaran ambulans, 160 kilometre yol gitti. Ancak 4 kişi, köye ulaşamadan son polis noktasında yakayı ele verdi.

Hakim Din’in ölü olmadığını anlayan polis, ambulanstaki kişileri gözaltına aldı. Çıkarıldıkları mahkemede tutuklanan 4 kişi, gönderildikleri cezaevinde karantinaya alındı.

1.3 milyarlık nüfusuna rağmen sadece 1600 vakanın göründüğü ülkede bugüne kadar 45 kişi yaşamını yitirdi. Ancak ülkede yeterli test yapılmadığı için bu rakamların çok daha fazla olduğu ifade ediliyor.