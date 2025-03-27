Sokak ortasında kelepçelendi: Amerikalılar Türk öğrenci Rümeysa için ayakta

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yüzlerce kişi, Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince gözaltına alınmasını protesto etti.



"Filistin Kurtuluş Koalisyonu" adlı aktivist grup tarafından organize edilen gösteri kapsamında yüzlerce kişiden oluşan kalabalık grup, Powder House Park'ta bir araya geldi.



"Rümeysa'yı serbest bırakın" ve "Rümeysa'nın yanındayız" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Öztürk'ün derhal serbest bırakılmasını talep etti.

ELLERİ ARKADAN KELEPÇELENDİ



ABD'de doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.



ICE görevlileri, ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına aldıkları esnada Öztürk'ün sesli itirazları kameraya yansımıştı.



Öztürk'ün avukatı Mahsa Khanbabai, müvekkilinden haber alınamadığını açıklamış, Tufts Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada da bu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir şekilde haber verilmediği belirtilmişti.



Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınması, Donald Trump yönetiminin Filistin destekçisi öğrenciler ve akademisyenlere karşı baskı uyguladığı dönemde gerçekleşti.



Daha önce de Filistinli aktivist ve yakın zamanda Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil gözaltına alınmıştı.