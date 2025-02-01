Sokaklar artık sessiz: Gazzeliler su, yemek ve barınak arıyor

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 15 aylık çatışmayı durdurmasının üzerinden geçen yaklaşık iki hafta içinde, Gazzeliler için hayat temelden değişti.



Gökyüzü savaş uçaklarından temizlendi. İnsani yardım akıyor. Çok sayıda insan bombalanan kuzeye geri döndü. Tıbbi tahliyeler cumartesi günü yeniden başlayacak. Ancak Filistinliler hâlâ yüzyılın en yıkıcı savaşlarından birini yaşıyor.

FİLİSTİNLİLER ATEŞKESİ ANLATTI



Washington Post, Gazze'deki 10 Filistinliye ateşkesin hayatlarını nasıl etkilediğini sordu.



Herkes, en ölümcül tehlike olan İsrail füzeleri ve insansız hava araçlarından kurtulmanın verdiği rahatlamayı dile getirdi.



36 yaşındaki Shireen Abu Qamar için bu, küçük oğlunun artık gece boyunca uyuması anlamına geliyor. Eskiden bir füzenin isabet edeceğinden korkarak uyanırdı.



Ama Gazzeliler hala gün be gün yaşıyorlar. Ateşkesin üç aşamadan oluşması planlanıyor. Her iki tarafta da anlaşmanın planlanandan erken çökeceği endişesi var.

GAZZE'NİN KUZEYİNE YOLCULUK



BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne göre, savaş sırasında Kuzey Gazze'den kaçan tahmini 462 bin kişi geri döndü.



Hava sahası daha sakin olsa da ölüm, yıkım ve çaresizlik her yerde. Savaş evleri, yolları, hastaneleri ve kritik altyapıyı yok etti.



Uydu görüntülerinin analizine göre Gazze Şehri'ndeki binaların yüzde yetmiş dördü hasar gördü. Şehrin kuzeyi yaşanmaz durumda ve temiz suya, barınağa, elektriğe veya internete veya hücresel hizmete erişim çok az.



Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail saldırıları Gazze'de 47 bin 400'den fazla kişiyi öldürdü ve 111 bin 500'den fazla kişiyi yaraladı.

