Solingen faciasında 5 yakınını kaybeden Mevlüde Genç vefat etti

Kamil Genç, sabaha karşı yaptığı açıklamada, annesinin fenalaşarak acil servise kaldırıldığını belirtti, ardından da vefat haberini duyurdu.



Salı günü Solingen'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından Mevlüde Genç'in naaşının defnedilmek üzere memleketi Amasya'ya gönderileceği öğrenildi.

Bakan Çavuşoğlu, Genç'in cenazesinin Amasya'ya getirilmesi için gerekli desteğin verildiğini söyledi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TAZİYE TELEFONU



Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, bugün hayatını kaybeden 80 yaşındaki Genç'in oğlu Kamil Genç ile telefonla görüşerek başsağlığı diledi.



Çavuşoğlu, Genç'e annesinin cenazesinin Amasya'ya getirilmesi için gerekli desteğin verilmekte olduğunu söyledi.

ŞENTOP'TAN BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya'da 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle Solingen'deki evlerine taziye ziyaretinde bulundu.



TBMM Başkanı Şentop, Almanya'da vefat eden Mevlüde Genç'in ailesine ziyarette bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve beraberindekilerle taziye evine gelen Şentop, 80 yaşında vefat eden Mevlüde Genç'in eşi Durmuş Genç ve oğlu Kamil Genç'e taziyelerini iletti.



DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ve Almanya'da faaliyet gösteren dernek ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de aileye taziye ziyaretinde bulundu.



SOLİNGEN FACİASI



Almanya'nın Solingen kentinde Türk kökenli Genç ailesinin yaşadığı ev, 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanmış ve Mevlüde Genç'in iki kızı, iki torunu ve bir yeğeni hayatını kaybetmişti.