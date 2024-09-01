Solingen kurbanları anıldı: Alman hükümetinden düzensiz göçe karşı mesaj

Solingen'deki bıçaklı saldırının kurbanlarını anmak için düzelenen törende konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, düzensiz göçe karşı daha fazla eylem çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı, "Terör saldırıları bizi toplum olarak bölmeyi amaçlıyor. Buna izin vermeyelim" dedi.

Solingen kurbanları anıldı: Alman hükümetinden düzensiz göçe karşı mesaj

'nın Solingen kentinde 23 Ağustos'ta gerçekleşen bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Törene Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz da katıldı.

Steinmeier, Solingen'deki törende yaptığı konuşmada, düzensiz göçe karşı daha fazla eylem çağrısında bulundu ve bunu başarmak için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, göç meselesi ve sınırlamaların gelecek birkaç yılın öncelikli konusu olması gerektiğini dile getirdi.

Temel sığınma hakkının öneminin altını çizen ve siyasi zulüm ile savaştan korunmak isteyen insanları memnuniyetle karşılayan ülke olduklarının altını çizen Steinmeier, koruma hakkının gelen insanların sayısının fazla olması durumunda işe yaramayacağının ifade etti.

Steinmeier, koruma talep edenlerin de ülkelerinin kanun ve düzenlemelerine uyması gerektiğini kaydetti ve şunları ekledi:

"Terör saldırıları bizi toplum olarak bölmeyi amaçlıyor. Bunun olmasına izin vermeyelim. Birbirimizden kopmamıza, birbirimize düşman olmamıza izin vermeyelim." 

Almanya'nın Solingen kentinde, şehrin 650'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla 23 Ağustos'ta gerçekleştirilen "Çeşitlilik Festivali'nde" düzenlenen bıçaklı saldırıda 67 ve 56 yaşlarında iki erkek ile 56 yaşında bir kadın hayatını kaybetmiş, dördü ağır sekiz kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı DAEŞ terör örgütü üstlenmişti.

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