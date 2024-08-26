Solingen saldırısı | Almanya, sınır dışı işlemlerini hızlandıracak

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Solingen'de üç kişinin öldüğü saldırıya yanıt olarak silahlanma kurallarını sıkılaştıracaklaraını açıkladı. Scholz ayrıca Almanya'da kalma hakkı olmayanların sınır dışı edilmesi için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Solingen saldırısı | Almanya, sınır dışı işlemlerini hızlandıracak

Solingen'de yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Başbakanı Olaf Scholz, bugün saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bu hepimize yönelik bir terör saldırısıdır" diyen Scholz, silahlanma kurallarını katılaştırmanın, bu toplu bıçaklama olayına verilecek yanıtlardan biri olacağını söyledi.

Saldırının yaşandığı Solingen'i ziyaret eden Scholz, "Şimdi silah düzenlemesini sıkılaştırmamız gerekecek, özellikle bıçak kullanımıyla ilgili olarak. Bunun çok çabuk şekilde olacağından eminim" dedi.

Başbakan, Almanya'da kalma hakkı olmayanların sınır dışı edilmesi için her şeyi yapacaklarını da ifade etti ve "Almanya'ya düzensiz göç azalmalı" diye ekledi.

Almanya'nın Solingen kentinde 24 Temmuz'da yapılan kentin 650'inci yılının kutlandığı festivale bıçaklı saldırı düzenlenmiş, saldırıda üç kişi hayatını kaybederken sekiz kişi da yaralanmıştı.

DAEŞ terör örgütü üstlendiği saldırının Suriyeli olduğu belirtilen faili yakalandı.

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