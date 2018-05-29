Almanya'da 25 yıl önce düzenlenen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk vatandaşı için anma törenine Almanya Başbakanı Angela Merkel, Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da katılacak.



Daha sonra Solingen kentinde anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.



Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier da faciada 2 kızını, 2 torununu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç'i geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiğini duyurmuştu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına, özellikle de Mevlüde Genç'e olaydan sonra Solingen’de uzlaşmadan ve barış içinde yaşamaktan yana çaba sarf etmelerinden dolayı teşekkür eden Steinmeier, Mevlüde Genç'in ayrıcımlık, ırkçılık ve şiddete karşı çaba gösterenler için bir örnek olabileceğini belirtmişti.



SOLINGEN'DE NE YAŞANMIŞTI?



Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcılar tarafından Genç ailesinin evi kundaklanmış, yangında Gürsün İnce, Hatice, Hülya ve Saime Genç ile Gülistan Öztürk hayatını kaybetmişti.