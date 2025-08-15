Solomon Adaları'nda 6.3 büyüklüğünde deprem

Güney Pasifik'teki Solomon Adaları'nın açıklarında 6.3 büyüklüğünde depremle sallandı. Tsunami uyarısı yapılmadı.

Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'nın Temotu eyaleti açıklarında 6.3'lük oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS), verilerine göre depremin merkez üssünün, eyaletin Lata kentinin yaklaşık 108 kilometre güneydoğusu açıkları.

31 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntıda şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi. Tsunami uyarısı da yapılmadı.

