Solomon Adaları'nda 6.3 büyüklüğünde deprem

Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'nın Temotu eyaleti açıklarında 6.3'lük deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS), verilerine göre depremin merkez üssünün, eyaletin Lata kentinin yaklaşık 108 kilometre güneydoğusu açıkları.



31 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntıda şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi. Tsunami uyarısı da yapılmadı.