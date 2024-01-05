Somali açıklarında ticari gemiye baskın

Somali açıklarında bir ticari gemiye, 5-6 kişilik silahlı grup tarafından baskın yapıldığı bildirildi.

Somali açıklarında ticari gemiye baskın

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonlarından (UKMTO) yapılan açıklamada, Somali'nin Eyl mıntıkası açıklarında, bir ticaret gemisine, silahlı kişilerce baskın düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, 5-6 kişilik grubun bastığı gemideki mürettebatın sığınaklara girdiği ifade edildi.

Somalili korsanlar, geçen ay bölgede 2 ticari gemiyi kaçırmıştı.

Yaklaşık 10 yıldır korsanlık hadiselerinin görülmediği Somali kıyılarında, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere yönelik saldırıları sonrası yeniden kaçırma olayları baş göstermeye başladı.

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