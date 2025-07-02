Somali'de askeri helikopter düştü

Doğu Afrika ülkesi Somali'nin başkenti Mogadişu'da askeri bir helikopter düştü. Somali devlet basınına yansıyan haberlerde, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda düşen helikopterin Afrika Birliği barış güçleri misyonuna ait olduğu ifade edildi.

Bir havacılık yetkilisi ise BBC'ye yaptığı açıklamada, uçağın Uganda ordusuna ait olduğunu, olay sırasında helikopterde sekiz kişinin bulunduğunu bildirdi.

HELİKOPTERDE 8 KİŞİ VARDI



Somali devlet yayıncısı SONNA'nın X hesabında paylaşılan bilgilere göre, düşen helikopter, Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonu (AUSSOM) için görev yapıyordu. SONNA da olay sırasında helikopterde sekiz kişinin bulunduğunu doğruladı. Kazanın helikopterin iniş yaptığı sırada gerçekleştiriği ve düşen helikopterde çıkan yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

Kazada ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz netliz kazanmazken, Reuters haber ajansına konuşan havalimanı çalışanı Farah Abdulle, "Patlamayı duyduk, helikopterden duman ve alevlerin çıktığını gördük. Dumanlar helikopterin her tarafını kaplamıştı" ifadelerini kullandı.