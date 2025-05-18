Somali'de askeri üs yakınında intihar saldırısı düzenlendi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Somali Milli Ordusu'na katılmak üzere kayıt işlemleri için sırada bekleyen asker adaylarının bulunduğu alanda, bir kişi üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi.



Saldırı sonucu ölen ve yaralananlar olduğu öğrenildi.



Görgü tanıklarından Abshir Siyaad'ın yaptığı açıklamada, patlama sırasında olay yerine yakın olduğunu belirterek, "Korkunç bir patlamaydı. Etrafta cesetler vardı." ifadelerini kullandı.



Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.