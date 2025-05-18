Somali'de askeri üs yakınında intihar saldırısı düzenlendi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Damaanyo Askeri Üssü yakınında intihar saldırısı düzenlendi.

Somali'de askeri üs yakınında intihar saldırısı düzenlendi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Milli Ordusu'na katılmak üzere kayıt işlemleri için sırada bekleyen asker adaylarının bulunduğu alanda, bir kişi üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi.

sonucu ölen ve yaralananlar olduğu öğrenildi.

Görgü tanıklarından Abshir Siyaad'ın yaptığı açıklamada, patlama sırasında olay yerine yakın olduğunu belirterek, "Korkunç bir patlamaydı. Etrafta cesetler vardı." ifadelerini kullandı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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