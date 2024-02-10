Somali'de askeri üste BAE askerlerine ateş açıldığı iddiası

Ulusal medyada yer alan haberlerde, başkentteki Gordan askeri üssündeki Somali askerlerinden birinin çevresindekilere ateş açtığı, aralarında BAE'li üst düzey askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğü ya da yaralandığı iddia edildi.



Hükümetten henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı.



Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, örgüt, saldırıyı yapan kişinin kendisine bağlı intihar eylemcisi olduğunu ileri sürdü.



BAE, Somali hükümetinin tepkisine yol açan Etiyopya-Somaliland kıyı anlaşmasının arkasında olmakla suçlanmıştı.