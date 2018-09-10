Somali'nin başkenti MogadişuDa bölge idare binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Başkentteki ambulans ağının direktörü doktor Abdülkadir Aden, Hodan bölgesi idare binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 6 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını söyledi.
Patlama nedeniyle binada büyük çapta hasar meydana geldi, ölen ve yaralananların çoğununun hükümet çalışanları olduğu bildirildi.
Hodan bölge idare binasına düzenlenen saldırı, bu ay içinde başkentteki hükümet ofislerine düzenlenen ikinci saldırı oldu.
Saldırıyı çoğunlukla başkent Mogadişu olmak üzere kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan eylemler gerçekleştiren Eş-Şebab örgütü üslendi.
Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü, 16 yaralı
Anadolu AjansıDünya
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bölge idare binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre en az 6 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Somali'nin başkenti MogadişuDa bölge idare binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.