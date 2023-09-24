Somali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

Somali'nin Beledweyne kentinde bir kontrol noktasına dün bomba yüklü kamyonla düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Somali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
Somali’de bomba yüklü kamyon patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Somali’de bomba yüklü kamyon patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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’nin Beledweyne kentindeki bir kontrol noktasında 23 Eylül Cumartesi günü patlayıcı yüklü bir araç infilak ettirildi.

Saldırıda ölenlerin sayısı 18'e yükseldi, yaralı sayısı 40 olarak açıklandı.

Yetkililer, saldırıda büyük hasar meydana geldiğini aktardı.

Beledweyne kenti, Somali'nin orta kesiminde bulunan ve son zamanlarda ordu ile Eş-Şebab arasında çatışmalara sahne olan Hiran bölgesinde yer alıyor.

SALDIRININ SORUMLULUĞUNU HENÜZ KİMSE ÜSTLENMEDİ

Henüz hiçbir grup saldırının sorumluluğunu üstlenmedi ancak saldırının arkasında terör örgütü Eş-Şebab'ın olduğunu öne sürülüyor.

El-Şebab isyancıları 2007'den bu yana Somali'de hükümet ve Afrika Birliği barış gücü askerleriyle savaşıyor ve son zamanlarda meydana gelen diğer ölümcül bombalamaları da üstleniyor.

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