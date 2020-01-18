Somali'de bombalı saldırı: 3'ü Türk 11 yaralı

Somali'de Türk müteahhitler hedef alındı. Başkent Mogadişu'nun kuzeybatısındaki Afgooye'de, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3'ü Türk 11 kişi yaralandı.

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Somali'nin başkenti Mogadişu'nun kuzeybatısındaki Afgooye'de, Türk müteahhitler ve Somali polisinin öğle yemeği yediği yerde bomba yüklü araç patladı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, ilk bilgilere göre saldırıda ölü olmadığını, yaralılara müdahale edildiğini söyledi.

Yaralanan 3'ü Türk 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da geçtiğimiz ay meydana gelen bombalı saldırıda da 2'si Türk 90 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.

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