Somali'de bombalı saldırı: 3'ü Türk 11 yaralı

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Somali'nin başkenti Mogadişu'nun kuzeybatısındaki Afgooye'de, Türk müteahhitler ve Somali polisinin öğle yemeği yediği yerde bomba yüklü araç patladı.
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, ilk bilgilere göre saldırıda ölü olmadığını, yaralılara müdahale edildiğini söyledi.
Yaralanan 3'ü Türk 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da geçtiğimiz ay meydana gelen bombalı saldırıda da 2'si Türk 90 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.