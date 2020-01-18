Somali'de bombalı saldırı: 6'sı Türk 15 yaralı

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Somali'nin başkenti Mogadişu'nun kuzeybatısındaki Afgooye'de, Türk müteahhitler ve Somali polisinin öğle yemeği yediği yerde bomba yüklü araç patladı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıda ölü olmadığını bildirdi.

Saldırıda yaralanan 6'sı Türk 15 kişi, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Başkent Mogadişu'da geçtiğimiz ay meydana gelen bombalı saldırıda 2'si Türk 90 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.

Eş-Şebab, bölgede altyapı ve yol çalışmalarını üstlenen Türk firmalarını zaman zaman hedef alıyor.

BAKAN PEKCAN: YARALILARIMIZIN ÜLKEMİZE GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter'dan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Somali’de proje yürütmekte olan müteahhitlik firmamızın şantiyesine gerçekleştirilen saldırıda yaralanan işçilerimize ve firma yetkililerine acil şifalar diliyorum.

Yaralılarımızın bir an evvel ülkemize getirilmesi için ilgili tüm kurumlarımızla beraber çalışıyoruz.''

MSB'DEN KINAMA



Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada ise ''Somali’de masum sivilleri hedef alan ve 4’ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir'' denildi.