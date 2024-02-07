Somali'de bombalı saldırıda en az 5 kişi öldü

Güney Batı eyaletindeki güvenlik yetkilisi İbrahim Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'ya 30 kilometre uzaklıktaki Afgoye kentindeki bir güvenlik noktasına bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.



Ali, saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında sivillerin de olduğu 10 kişinin yaralandığını bildirdi.



Güvenlik yetkilisi Ali, yaralı sivil ve güvenlik görevlilerinin başkent Mogadişu'daki sağlık tesislerine kaldırıldığını belirtti.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



Başkent'te dün düzenlenen terör saldırılarında ise en az 8 kişi yaşamını yitirmişti.



Terör örgütü Eş-Şebab, 2007'den bu yana Somali hükümeti ve Afrika Birliği güçlerine karşı saldırılar yapıyor, şehir ve kırsalda sık sık terör eylemleri düzenliyor.



Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, göreve geldiği 2022'den itibaren Eş-Şebab'a karşı mücadeleyi hızlandırdı.