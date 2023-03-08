Somali'de Eş-Şebab ve DAEŞ üyesi 13 kişi idam edildi

Somali'de askeri mahkemede görülen davada 13 kişi, terör örgütleri Eş-Şebab ve DAEŞ üyesi olma ve bombalı saldırı düzenleme suçlamalarıyla yargılandı.



Yargılama sonrası suçlu bulunan 13 kişi hakkında idam cezası verildi. 13 kişi, sabah saatlerinde idam edildi.



2016'daki Eş-Şebab operasyonunda yakalanan ancak affedilerek serbest bırakılan Shuayb Mohamed isimli mahkumun Mogadişu'daki saldırılara karıştığı gerekçesiyle yeniden tutuklanarak idam edildiği bilgisi paylaşıldı.



Puntland Eyaleti'nde teröre destek suçlamasıyla 2021'de 18 kişi idam edilmişti.



Somali ordusu, Eş-Şebab'a karşı yaklaşık 7 aydır yürüttüğü operasyonlarda önemli mesafe alarak birçok yerleşim biriminde kontrolü yeniden sağladı.

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