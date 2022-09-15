Somali'de hükümete yardımları saklıyor suçlaması

Somali'de 5 eyalet bakanı, merkezi hükümete karşı ortak açıklama yaptı. Somali'de kuraklık ve gıda sorunu devam ederken hükümet, yurt dışından gelen yardımları dağıtmamakla suçlandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.09.2022 - 08:55

Somali'de hükümete yardımları saklıyor suçlaması

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Güney Batı, Galmudug, Putland, Jubaland ve Hirshabelle eyaletleri bakanları, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'a çağrı yaparak, yurt dışından gelen yardımları ülke içinde dağıtmalarını istedi.

Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 3 ay önce 'ye gönderilen 9,6 milyon dolar değerindeki insani yardım malzemelerinin merkezi hükümetçe saklandığı ifade edildi.

Ülkedeki insani krizin derinleştiğine dikkatin çekildiği açıklamada, federal hükümete "acil" olarak gelen yardımları ülke içinde dağıtması çağrısı yapıldı.

﻿SOMALİ'NİN YÜZDE 80'İ AŞIRI KURAKLIKLA MÜCADELE EDİYOR

Birleşmiş Milletler ve Tarım Örgütüne (FAO) göre, Somali'nin yüzde 80'i şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor.

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Sağlık Örgütü (DSÖ) Somali'deki insani kriz için uluslararası topluma acil yardım çağrısı yapmıştı.

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