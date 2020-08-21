Somali'de korsanlar, Panama bayraklı bir gemiyi kaçırdı

Tehlikeli sular olarak bilinen Somali'de korsanlar panama bandıralı bir gemiyi kaçırdı. Altı kişilik korsan grubunun kaçırma eylemi 2017'den sonra başarıya ulaşan ilk girişim.

Anadolu Ajansı 21.08.2020 - 12:47

Somali'de korsanlar, Panama bayraklı bir gemiyi kaçırdı

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Somali'nin kuzeydoğusunda silahlı korsanlar, Panama bayraklı ticari bir gemiyi kaçırdı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) başkent Mogadişu’ya giden Panama bayraklı ticari geminin 6 Somalili korsan tarafından kaçırıldığı belirtildi.

Gemide kaç kişinin bulunduğu ve hangi ülke vatandaşı olduklarının bilinmediği kaydedildi.

Bu, Somalili korsanların, "2017'den bu yana Somali sularında gerçekleştirdiği ilk kaçırma olayı" oldu.

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