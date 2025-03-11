Somali'de otele silahlı baskın: En az 4 kişi öldü

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, silahlı kişiler Somali'nin merkezindeki Baladweyne kasabasında bir otele baskın düzenledi.



Yerel bir yetkili şu ana kadar en az dört kişinin öldürüldüğünü açıklayarak, “Hala kayıpları sayıyoruz” dedi.



Qahira oteline yapılan saldırıyı kimin gerçekleştirdiği ise henüz belirsizliğini koruyor.

