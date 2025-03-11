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Somali'de otele silahlı baskın: En az 4 kişi öldü

Somali'de silahlı kişiler kent merkezindeki bir otele baskın düzenleyerek kuşatma altına aldı. Baskın sonucunda en az dört kişi yaşamını yitirdi.

Somali'de otele silahlı baskın: En az 4 kişi öldü

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, silahlı kişiler 'nin merkezindeki Baladweyne kasabasında bir otele baskın düzenledi.

Yerel bir yetkili şu ana kadar en az dört kişinin öldürüldüğünü açıklayarak, “Hala kayıpları sayıyoruz” dedi.

Qahira oteline yapılan saldırıyı kimin gerçekleştirdiği ise henüz belirsizliğini koruyor.

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