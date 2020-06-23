Somali'de Türk askeri üsse saldırı girişimi

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü önünde intihar saldırısında bulunmak isteyen bir kişi askerler tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı 23.06.2020 - 11:51

Somali'de Türk askeri üsse saldırı girişimi

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde öğrenci seçmeleri sırasında kalabalığa karışan bir intihar eylemcisinin fark edilerek vurulduğunu belirtti.

Büyükelçi Yılmaz, "İlk gelen bilgilere göre, eylemci kalabalığın arasından ayrılarak içeri girmeye çalıştı ve Somalili askerlerin 'dur' ihtarına uymayınca vuruldu" dedi.

Saldırganın vurulduğu sırada bir patlama yaşandığına belirten, Büyükelçi Yılmaz, "Bir sivilin hayatını kaybettiğine ilişkin bilgi aldık" dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Terör örgütü Eş-Şebab sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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