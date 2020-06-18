Somali'de Türkiye Maarif Vakfı Okulu'na yakın bölgede patlama

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombanın infilak etmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgedeki görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Hodan bölgesinde Türkiye Maarif Vakfı Okulu'na yakın bir bölgede patlama meydana geldi.



Farklı bölgelerden duyulan patlama sonucu çok sayıda kişi yaralandı.



Yaralılar, bölgedeki Fiqi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Patlamanın, yere yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle meydana geldiği tahmin ediliyor.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.