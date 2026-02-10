Somali'de yolcu uçağı pistten çıktı, kanadı koptu. Ölen ya da yaralanan yok

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Havalimanı'ndan 55 kişiyle kalkış yapan Somali havayolu şirketi StarSky'a ait Fokker 50 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre mekanik sorun bildirdi.



Somali Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdürü Ahmed Moallim Hasan, yaptığı açıklamada, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan bir yolcu uçağının, kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle havalimanına geri dönmek zorunda kaldığını belirtti.

Uçağın piste değdikten sonra kontrolden çıkarak pistin sonunu aştığını kaydeden Hasan, olayda ölen ya da yaralananın olmadığını ifade etti.