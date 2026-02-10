Somali'de yolcu uçağı pistten çıktı, kanadı koptu. Ölen ya da yaralanan yok
10.02.2026 18:04
Son Güncelleme: 10.02.2026 18:15
55 kişinin bulunduğu yolcu uçağı acil iniş yaparken pistten çıktı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da 55 kişiyle havalanan yolcu uçağı, kısa süre teknik arıza nedeniyle geri döndü. İnişte pistten çıkan uçağın kanatlarından birinin koptuğu, can kaybı olmadığı belirtildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Havalimanı'ndan 55 kişiyle kalkış yapan Somali havayolu şirketi StarSky'a ait Fokker 50 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre mekanik sorun bildirdi.
Somali Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdürü Ahmed Moallim Hasan, yaptığı açıklamada, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan bir yolcu uçağının, kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle havalimanına geri dönmek zorunda kaldığını belirtti.
Uçağın piste değdikten sonra kontrolden çıkarak pistin sonunu aştığını kaydeden Hasan, olayda ölen ya da yaralananın olmadığını ifade etti.
Acil iniş yapan uçağın kanatlarından birinin koptuğu görüldü
Ülkedeki havacılık yetkilileri, kazaya ilişkin teknik incelemenin sürdüğünü açıkladı.
Mogadişu'nun güneyinde yer alan Aden Adde Uluslararası Havalimanı, Somali'nin en işlek havalimanı olarak hizmet veriyor.