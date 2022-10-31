Somali'deki terör saldırısında can kaybı sayısı 120'ye yükseldi

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Somali'de Eğitim Bakanlığına düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı

Somali'nin başkenti Mogadişu’da bulunan Eğitim Bakanlığına bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırının bilançosu ağırlaşıyor.

Somali Sağlık Bakanı Ali Haji Aden, hayatını kaybedenlerin sayısının 120'ye yükseldiğini, yaralı 150 kişinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu.

Somali'de Eğitim Bakanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 120'ye yükseldi.

EŞ ŞEBAB SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Ülkedeki en ölümcül saldırılardan biriyle karşı karşıya olduklarını söyleyen Mahmud, "Tüm mağdurları tedavilerinin sağlanması için yurt dışına gönderemediğimiz için, uluslararası ortaklarımızdan ve dünyadaki Müslümanlardan buraya doktor göndermelerini talep ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



Öte yandan, terör örgütü El Kaide bağlantılı Eş Şebab saldırıyı üstlendiklerini duyurmuştu.