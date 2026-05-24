Somaliland'ın Kudüs'te büyükelçilik açma isteğine Türkiye'den kınama

Somali 'nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland'in Kudüs 'te büyükelçilik açma isteği başta Türkiye olmak üzere bölgedeki birçok ülkenin tepkisini çekti.

Türk,ye ve diğer 14 ülke açıklamalar yaparak kararı kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cibuti, Endonezya, Ürdün, Filistin, Katar, Lübnan, Moritanya, Mısır, Pakistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Umman ve Yemen ile birlikte Türkiye'nin sözde 'Somaliland' bölgesinin işgal altındaki Kudüs'te sözde bir 'büyükelçilik' açma yönünde attığı yasa dışı ve kabul edilemez adımı kınadığı ifade edildi.

Açıklamada, kararın uluslararası hukukun ve ilgili uluslararası kararların açık bir ihlali olduğu, işgal altındaki Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün doğrudan bir ihlalinin teşkil edildiği vurgulandı.

Açıklamanın devamında, Kudüs'te hukuka aykırı bir durumu derinleştirmeyi amaçlayan ya da uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı herhangi bir yapıya veya düzenlemeye meşruiyet kazandırmayı hedefleyen her türlü tek taraflı adımın kesin bir dille reddedildiği de belirtildi.

İsrail, Aralık ayında Somaliland'ı bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımış , Somali bu adımı reddetmiş ve egemenliğine yönelik "kasıtlı bir saldırı" olarak nitelendirmişti.

Somaliland, Somali'nin iç savaşa sürüklendiği 1991 yılından bu yana fiili özerkliğe ve göreceli barış ve istikrara sahipti, ancak ayrılıkçı bölge 2025 Aralık ayına kadar başka hiçbir ülke tarafından tanınmamıştı.