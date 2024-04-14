Somalili korsanlar 5 milyon dolarlık fidye aldı, gemiyi serbest bıraktı

Somalili iki korsanın açıklamasına göre, korsanlar tarafından kaçırılan "MV Abdullah" adlı gemi 5 milyon dolarlık fidye ödendikten sonra serbest bırakıldı.



Korsanlardan Abdirashiid Yusuf, "Para her zamanki gibi iki gece önce bize getirildi. Paranın sahte olup olmadığını kontrol ettik. Daha sonra parayı gruplara ayırıp hükümet güçlerinden kaçarak oradan ayrıldık" diye konuştuk.



Bangladeş bayraklı dökme yük gemisi MV Abdullah, büyük miktarlarda kargo taşımak için kullanılan bir tür ticaret gemisi. Gemi, mart ayında Mozambik'ten Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken kaçırılmıştı.



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