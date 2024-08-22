Son 10 yılda Ege'de Yalova kadar alan yandı

İklim değişikliği ve kuraklıkla birlikte orman yangınları da daha sık ve şiddetli meydana gelmeye başladı. Son 10 yılda Ege Bölgesi'nde çıkan 6 bin 900 orman yangınında, 850 kilometrekare, yani Yalova büyüklüğünde alan yandı.

Son 10 yılda Ege'de Yalova kadar alan yandı

İklim değişikliği ve kuraklık, yangın riskini daha da artırdı, orman yangınları arttı. 

Son 10 yılda, Ege Bölgesi'nde Yalova büyüklüğünde alan kül oldu. 

İzmir Katip Çelebi Üni. Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Eşen, "Eskiden yüzde 30-40'lardaki bağıl nem şimdi bakıyoruz yüzde 7-8'lere kadar düşmüş durumda. Bu çok kurak bir yanıcı madde oluşturuyor ve buna bağlı olarak yangın çıkma riski arttı." diye konuştu. 

Türkiye'de her yaz çok sayıda çıkıyor. Yangınların çoğu ise Ege Bölgesi'nde meydana geliyor.

Hem aşırı sıcaklık ve kuraklık nedeniyle, hem de insan kaynaklı yangınlar, ormanları küle çeviriyor. 

Eşen, "10 yılda çıkan orman yangınlarına baktığımız zaman yaklaşık 6 bin 900 tane yangın çıkmış Ege Bölgesi'nde ve bu da Türkiye'de çıkan orman yangınlarının yüzde 25'inden fazlasını oluşturuyor. Bu 6 bin 900 yangında 75 bin hektarlık bir alanımız yanmış. Bu da bir Yalova ili büyüklüğünde alanın yandığını gösteriyor." dedi. 

Önümüzdeki yıllarda orman yangınlarının artarak devam edeceğini belirten Eşen, "Orman yangını hayatımızın olağan bir parçası olacak ve herkesin bir yangın okur yazarlığına sahip olması gerekiyor. Yani en azından yangın riskine sebep olan faktörler hakkında bilgi sahibi olması ve böylece gündelik yaşamını buna göre değiştirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. 

İnsan kaynaklı yangınların binlerce ağacı kül ettiğini vurglayan uzmanlar, daha dikkatli olunması konusundan uyarıyor. 

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