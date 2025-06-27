Son 10 yılın en ölümcül kazası: Kara kutu açıldı, gerçekler ortaya çıkıyor
Hindistan'da 260’tan fazla can alan Air India kazasının kara kutularından ilk veriler alındı. Yetkililer, kazanın nedenini aydınlatmak için kapsamlı bir inceleme yürütüldüğünü duyurdu.
Hindistan sivil havacılık yetkilileri, bu ay başında Ahmedabad Havalimanı yakınlarında düşen Air India uçağının kara kutularından ilk verilerin başarıyla çıkarıldığını duyurdu.
242 yolcudan sadece birinin kurtulduğu trajik kazada, yerde bulunan en az 19 kişi de hayatını kaybetmişti.
İNCELEME SÜRECİ BAŞLADI
Sivil Havacılık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, uçuş kayıt cihazı ve kokpit ses kayıt cihazının analizine başlandığı bildirildi.
Kara kutulardaki veriler 24 Haziran itibarıyla, Hindistan’daki Uçak Kazası Araştırma Bürosu gözetiminde çıkarıldı. Ön kayıt biriminden veriler indirildi ve analiz süreci devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
12 Haziran günü saat 14.00 sularında Londra’ya gitmek üzere havalanan Air India’ya ait Boeing 787 Dreamliner tipi uçak, kalkıştan sadece saniyeler sonra Ahmedabad’daki bir tıp fakültesinin öğrenci yurduna çakılmıştı.
12 Haziran'daki facia, son on yılın en ölümcül hava yolu kazası olarak kayıtlara geçti. Hindistan hükümeti, kara kutuların yurt dışına gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin kararın, teknik, güvenlik ve emniyet değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra verileceğini belirtti.
HİNDİSTAN'DA HAVACILIK MERCEK ALTINDA
Kazanın ardından Air India başta olmak üzere Hindistan havacılık sektörü yoğun bir incelemeye alındı.
Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Delhi ve Mumbai havalimanlarında tekrarlayan uçak arızalarıyla ilgili ciddi denetim eksikliklerine dikkat çekti.
Yetkililer, bazı kusurların “defalarca” tekrar ettiğini, bakım ve denetim süreçlerinde zafiyetler olduğunu vurguladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Havacılık
- Hindistan
- Uçak Kazası