Son 10 yılın en ölümcül kazası: Kara kutu açıldı, gerçekler ortaya çıkıyor

NE OLMUŞTU?



12 Haziran günü saat 14.00 sularında Londra’ya gitmek üzere havalanan Air India’ya ait Boeing 787 Dreamliner tipi uçak, kalkıştan sadece saniyeler sonra Ahmedabad’daki bir tıp fakültesinin öğrenci yurduna çakılmıştı.



12 Haziran'daki facia, son on yılın en ölümcül hava yolu kazası olarak kayıtlara geçti. Hindistan hükümeti, kara kutuların yurt dışına gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin kararın, teknik, güvenlik ve emniyet değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra verileceğini belirtti.



HİNDİSTAN'DA HAVACILIK MERCEK ALTINDA



Kazanın ardından Air India başta olmak üzere Hindistan havacılık sektörü yoğun bir incelemeye alındı.



Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Delhi ve Mumbai havalimanlarında tekrarlayan uçak arızalarıyla ilgili ciddi denetim eksikliklerine dikkat çekti.



Yetkililer, bazı kusurların “defalarca” tekrar ettiğini, bakım ve denetim süreçlerinde zafiyetler olduğunu vurguladı.