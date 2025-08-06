Son 2 gün: Trump'ın elçisi Putin'e gitti

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile Moskova'da bir araya geldi.



Trump'ın Rusya'nın Ukrayna savaşını sona erdirmeyi kabul etmesi ya da yeni yaptırımlarla karşı karşıya kalması için verdiği süre cuma günü doluyor.

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