Son 2 gün: Trump'ın elçisi Putin'e gitti

ABD Başkanı Trump'ın Rusya'ya savaşı bitirmesi için verdiği sürede son 2 güne girilmişken, Witkoff, Moskova'da Putin'le görüşmeye başladı.

Son 2 gün: Trump'ın elçisi Putin'e gitti

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile Moskova'da bir araya geldi.

Trump'ın Rusya'nın Ukrayna savaşını sona erdirmeyi kabul etmesi ya da yeni yaptırımlarla karşı karşıya kalması için verdiği süre cuma günü doluyor.

Ayrıntılar geliyor...

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...