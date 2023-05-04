Son 20 yılda ilk kez:  Santa Monica Dağları'nın yalnız ayısı

"SANTA MONİCA DAĞLARINDAKİ TEK AYI"

Milli Park Hizmetlerinde görevli biyolog Jeff Sikich, BB-12'nin, 20 yılda bölgede rastlanan ilk ayı olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.



Sikich, açıklamasında, "BB-12, Santa Monica Dağları'ndaki tek ayı gibi duruyor ve en az iki yıldır buralarda olduğu bilgisine sahibiz. Diğer sakinlerle bölgeyi nasıl paylaştığını görmek ilginç olacak." dedi.

