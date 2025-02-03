Son Buz Bölgesi sanılandan daha hızlı eriyor: 10 yıl içinde yok olabilir!

Dünyanın ısınmasıyla tüm yıl boyunca buzun kalıcı olarak varlığını sürdürebileceği düşünülen "Son Buz Bölgesi" (LIA), yeni bir araştırmaya göre öngörülenden daha erken yok olabilir.

Kanada'daki McGill Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmada, Community Earth System Model kullanılarak bölgenin daha ayrıntılı bir simülasyonu gerçekleştirildi. Özellikle deniz akıntıları ve buz hareketleri gibi faktörlerin etkileri kapsamlı bir şekilde incelendi. McGill Üniversitesi'nden atmosfer bilimci Bruno Tremblay, “Çalışmalarımız, LIA’nın tahmin edilenden çok daha önce ortadan kalkabileceğini gösteriyor” dedi.



Modellemeye göre, Merkezi Arktik Okyanusu 2035 yılı gibi erken bir tarihte mevsimsel olarak buzsuz hale gelebilir ve bu eğilim başladıktan sonra ‘Son Buz Bölgesi'nin tamamen kaybolması 6 ila 24 yıl içinde gerçekleşebilir. Önceki tahminler, kalıcı deniz buzunun onlarca yıl boyunca varlığını sürdürebileceğini öngörüyordu. Fakat yeni bulgular, bu süreyi önemli ölçüde öne çekiyor.



Araştırmacılar, bölgenin geleceğinin özellikle kuzey kısmına bağlı olduğunu ve buranın buzun taşınmasını engelleyen ve daha kalın buzun birikmesini sağlayan kritik bir alan olduğunu aktarıyor. Yıl boyunca buz örtüsüne bağımlı olan kutup ayıları, foklar ve diğer birçok tür bu değişimden olumsuz etkileniyor. LIA, dünya üzerindeki kutup ayılarının dörtte birine ev sahipliği yapıyor.



Buz kaybı, 2019'da yayınlanan ‘Our Planet’ belgeselinde görüldüğü gibi deniz buzlarını kaybeden morsların uçurumdan düşerek ölmelerine neden oluyor. Ayrıca, bölgedeki yerli halkların geçim kaynakları da tehdit altında bulunuyor.

