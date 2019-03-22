Son dakika haberi!
Avrupa Birliği, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgaline ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Birliğin ABD Başkanı Donald Trump'la aynı fikirde olmadığı belirtildi.
AB Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği'nin duruşu değişmedi. AB uluslararası yasaların da belirttiği gibi Golan Tepeleri de dahil olmak üzere İsrail'in 1967 yılının Haziran ayından beri işgal ettiği bölgelerdeki egemenliğini tanımıyor. Bu bölgeleri İsrail toprağı olarak görmüyor" ifadeleri kullanıldı.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...