Son dakika haberi! ABD ile İran arasındaki gerilim artarken, ABD yönetimi, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yaptırım listesine alındığını duyurdu.



ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney adına çalıştığı gerekçesiyle Zarif'in yaptırım listesine eklendiği bildirildi.



Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından daha önce yaptırım listesine alınan İran lideri Hamaney adına çalışan kişi ve kurumların yaptırım listesine eklenebileceğine işaret edildi.



Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan ve isminin paylaşılmasını istemeyen üst düzey bir yetkili ise Zarif'i "İran rejiminin dünya genelindeki sözcüsü" ifadeleriyle nitelendirdi ve Hamaney'in "umursamaz ajandasını yaymaya çalıştığı" için yaptırıma maruz kaldığını söyledi.

ZARİF: YAPTIRIM BENİ ETKİLEMİYOR



İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Hazine Bakanlığının kendisini yaptırım listesine almasına Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.





Zarif, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"ABD'nin beni yaptırım listesine almasının nedeni benim İran'ın dünya genelindeki baş sözcüsü olmam. Gerçek bu kadar mı acı? İran dışında bir mülküm ya da menfaatim olmadığı için yaptırımların ne bana ne de aileme bir etkisi yok. Beni gündeminizde bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim."



İRAN, ABD YÖNETİMİNİ "ZARİF KONUSUNDA" ÇELİŞKİLİ OLMAKLA SUÇLADI



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD yönetiminin Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i İran siyasetinde "yetkili" görmemesine rağmen yaptırım uygulayarak çelişkili davrandığını belirtti.



Musevi, ABD Hazine Bakanlığının Zarif'i yaptırım listesine almasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.



ABD yönetimini "çelişkili" olmakla suçlayan Musevi, "ABD yöneticileri, defalarca kez Zarif’i İran siyasetinde yetkili görmediklerini ifade etmelerine rağmen akılsız bir şekilde ona yaptırım uyguluyor. ABD’liler, Zarif’in bilgeliği ve müzakere yeteneğinden dolayı derin bir korku içinde." ifadelerini kullandı.



ABD Hazine Bakanlığı, Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini açıklamıştı. Yaptırımlar, Zarif'in ABD'deki malvarlığına erişimini engellemeyi ve Amerikan vatandaşlarının İran Dışişleri Bakanı ile herhangi bir ticari ilişki kurmasını yasaklıyor.

