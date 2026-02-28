Son dakika. ABD ve İsrail'in İran operasyonu: Savunma Bakanı ve üst düzey komutan öldürüldü

AYLAR SÜREN GERİLİM ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

ABD ile İran arasında aylardır süren gerilim 28 Şubat sabah saatlerinde çatışmaya dönüştü. 09:30 sıralarında İsrail hava sahasını uçuşlara kapatarak saldırı kararını alırken, ülke genelinde sirenler çalarak halka uyarı mesajı verildi. Bir sonraki duyuruya kadar uçuşların durdurulduğu belirtildi. Ülke genelinde okullar tatil edilirken ordu halka evlerinden çıkmamaları için çağrı yapmaya başladı. Reuters'a konuşan kaynaklar İran Savunma Bakanı Emir Nasırzadeh ve Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur'un İsrail saldırılarında öldürüldüğünü iddia etti.ABD'nin desteğiyle İsrail'in saldırdığı İran'da Tahran, İsfahan, Kum, Kereç, Tebriz ve Kirmanşah'ta patlamalar olduğu belirtildi. İran'ın güneyindeki bakanlık binalarının da hedef olduğu ifade edildi..Beyaz Saray'dan bazı yetkililerin, İran'a yönelik olası bir askeri müdahalede İsrail'in ilk adımı atmasının siyasi açıdan daha avantajlı olacağını söylediği iddia edilmişti. İsrail'in öncü bir saldırı gerçekleştirmesi halinde İran'ın misilleme yapacağı ve bu durumun Amerikan kamuoyunun ABD operasyonuna olan desteğini artıracağı ileri sürülmüştü. Saldırılara misilleme olarak İran Devrim Muhafızları Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üslerine eş zamanlı saldırılar düzenledi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi ve Dubai'de patlama sesleri yükseldi.İran Dışişleri Bakanlığı, saldırıların ardından ABD ve İsrail saldırılarının çeşitli şehirlerde askeri ve savunma hedeflerinin yanı sıra sivil altyapıyı da vurduğunu belirten bakanlık açıklamasında, "İran ve ABD diplomatik sürecin ortasındayken saldırı başlatıldı." denildi.