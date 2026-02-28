Son dakika. ABD ve İsrail'in İran operasyonu: Savunma Bakanı ve üst düzey komutan öldürüldü
28.02.2026 18:17
Son Güncelleme: 28.02.2026 19:23
Reuters
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail, İran'a yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. İsrail ve ABD, İran'daki hedefleri vururken, İran da bölgedeki ABD üslerini hedef almaya devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan savaş sırasında İran 10'a yakın ABD üssüne saldırdı. Bölgedeki bir çok başkentte patlama sesleri duyuldu. İsrail, saat 17 gibi, İran hava savunma sistemine yönelik saldırının tamamlandığını, ancak askeri hedefleri vurmaya devam edeceğini açıkladı.
19:19
İRAN: TÜM ABD VE İSRAİL ÜSLERİ MEŞRU HEDEF
İran, Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mesajda, "saldırganlık tamamen ve kesin olarak sona erene kadar" kendini savunma hakkını kullanmaya devam edeceğini bildirdi. Mesajda bu durum devam ettikçe bölgedeki tüm ABD ve İsrail askeri varlıkların, üslerin ve tesislerin meşru bir hedef olduğu ifade edildi.
18:49
İRAN DUBAİ'Yİ VURDU, YARALILAR VAR
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti de İran füzelerinin hedefi oldu. Gün içinde patlama sesleri gelen kentte ünlü Palmiye Adası'nda da duman ve yangın görüşdüğü belirtildi. Dubai'de 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Birleşik Arap Emirlikleri basını başkent Abu Dabi'de 1 kişinin öldüğünü açıklarken olaya ilişkin hiçbir detay verilmedi. Körfez ülkelerinden Katar da vatandaşlarına "her şey stabil olana kadar dışarı çıkmayın" mesajı yayınladı. Pencerelerden ve açık alanlardan olabildiğince uzak durun ifadesi kullanıldı.
18:41
HİZBULLAH İRAN'LA DAYANIŞMA MESAJI VERDİ
Lübnan Hizbullah'ı, ABD ve İsrail'in İran saldırısına karşı İran ile dayanışma mesajı yayınladı. Hizbullah, İsrail'e karşı saldırılara katılıp katılmayacağına dair bilgi vermedi. Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, Hizbullah'a dolaylı bir mesaj vererek "ülkenin güvenliğini ve birliğini tehdit eden maceralara sürüklenmesini kabul etmeyeceğini" söyledi. İsrail, İran müdahalesinde Hizbullah taraf olursa Lübnan'ı vururuz mesajı vermişti.
18:35
NETANYAHU İLE TRUMP ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. İsrail Başbakanlık ofisi ve Beyaz Saray görüşmeyi doğrularken, Washington, "Başkan ve Ulusal Güvenlik danışmanları durumu gün boyu takip edecektir" açıklamasında bulundu. İran'ın 11. füze saldırısına başladığı belirtildi. Gündüz saatlerinde İsrail'in saldırısında vurulan bir ilkokulda ölen çocukların sayısının da 85'e yükseldiği açıklandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, okul saldırısını "barbarca" olarak nitelendirdi. Ayrıca İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir geminin geçemeyeceğini telsiz aracılığıyla anons ettiği açıklandı. Hürmüz Boğazı'nın kapatılma iddialarına İngiltere'den tepki geldi, bu kararın uluslararası hukuk kapsamında bağlayıcı olmadığı belirtildi.
18:22
İSRAİL: BİRKAÇ İRANLI YETKİLİYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK
İsrailli askeri yetkililer, saldırılarda birkaç İranlı yetkilinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ancak İsrail tarafı etkisiz hale getirilenlerin isimlerini paylaşmadı. Ayrıca İsrail'in akşam saati itibariyle İran'daki füze fırlatma rampalarına yönelik saldırılar düzenledikleri açıklandı. İsrail Ordusu ayrıca İran'dan havalanan hava araçlarını da düşürdüğünü açıkladı.
18:00
HAMANEY KONUŞMA YAPACAK
İran'ın Al-Alam televizyonu yaşayıp yaşamadığı soru işareti olan İran Dini Lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail saldırıları hakkında konuşma yapacağını açıkladı. İsrail basını Hamaney'in öldüğünü iddia etmişti.
09:30
AYLAR SÜREN GERİLİM ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ
ABD ile İran arasında aylardır süren gerilim 28 Şubat sabah saatlerinde çatışmaya dönüştü. 09:30 sıralarında İsrail hava sahasını uçuşlara kapatarak saldırı kararını alırken, ülke genelinde sirenler çalarak halka uyarı mesajı verildi. Bir sonraki duyuruya kadar uçuşların durdurulduğu belirtildi. Ülke genelinde okullar tatil edilirken ordu halka evlerinden çıkmamaları için çağrı yapmaya başladı. Reuters'a konuşan kaynaklar İran Savunma Bakanı Emir Nasırzadeh ve Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur'un İsrail saldırılarında öldürüldüğünü iddia etti.ABD'nin desteğiyle İsrail'in saldırdığı İran'da Tahran, İsfahan, Kum, Kereç, Tebriz ve Kirmanşah'ta patlamalar olduğu belirtildi. İran'ın güneyindeki bakanlık binalarının da hedef olduğu ifade edildi..Beyaz Saray'dan bazı yetkililerin, İran'a yönelik olası bir askeri müdahalede İsrail'in ilk adımı atmasının siyasi açıdan daha avantajlı olacağını söylediği iddia edilmişti. İsrail'in öncü bir saldırı gerçekleştirmesi halinde İran'ın misilleme yapacağı ve bu durumun Amerikan kamuoyunun ABD operasyonuna olan desteğini artıracağı ileri sürülmüştü. Saldırılara misilleme olarak İran Devrim Muhafızları Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üslerine eş zamanlı saldırılar düzenledi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi ve Dubai'de patlama sesleri yükseldi.İran Dışişleri Bakanlığı, saldırıların ardından ABD ve İsrail saldırılarının çeşitli şehirlerde askeri ve savunma hedeflerinin yanı sıra sivil altyapıyı da vurduğunu belirten bakanlık açıklamasında, "İran ve ABD diplomatik sürecin ortasındayken saldırı başlatıldı." denildi.