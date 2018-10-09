Son dakika haberi!
Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley istifa etti.
Haley Beyaz Saray'a giderek istifasını sundu. Trump'ın Haley'in istifasını kabul ettiği belirtildi. Haley yıl sonunda görevi bırakacak.
ABD Başkanı Trump ve Haley birlikte kameraların karşısına geçti. Trump, başka bir görevde de olsa Haley'le çalışmaya devam etmek istediğini ifade etti. ABD Başkanı yeni BM temsilcisini birkaç hafta içerisinde açıklayacağını belirtti.
Nikki Haley ise 2020 yılındaki seçimlerde aday olmayacağını aynı zamanda ABD Başkanı Trump için kampanya düzenlemeyeceğini söyledi.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...