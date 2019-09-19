Son dakika haberi!
Afganistan yeni bir bombalı saldırının hedefi oldu. Hastaneye düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre en az 20 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer yaralı sayısının 95 olduğunu ancak enkaz altında daha fazla insanın olabileceğini belirtti.
Taliban yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendiğini duyurdu. ABD ile yapılan barış görüşmelerinin askıya alınmasının ardından Taliban Afganistan'da yaptığı saldırıları arttırdı.
Ülkede haftabaşında düzenlenen iki ayrı saldırıda 48 kişi hayatını kaybetmişti.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...