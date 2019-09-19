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Afganistan'ın doğusunda düzenlenen hava saldırısında en az 30 sivil hayatını kaybetti.

Yetkililer jetlerin terör örgütü DAEŞ'e ait bir sığınağı yok etmek için havalandığını ancak yanlışlıkla bölgeye yakın bir yerdeki çiftçileri vurduğunu söyledi. Saldırıda en az 40 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Ülkenin güney bölgesinde sabah saatlerinde bir hastaneye bombalı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybederken 90'dan fazla insan yaralanmıştı. Saldırıyı Taliban üstlendi.

ABD ile yapılan barış görüşmelerinin askıya alınmasının ardından Taliban Afganistan'da yaptığı saldırıları arttırdı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...