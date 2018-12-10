Son dakika haberi!
Avrupa Birliği içerisinde yer alan en yüksek konumdaki mahkeme olan Avrupa Adaley Divanı, Brexit sürecine ilişkin önemli bir karar verdi.
Adalet Divani, İngiltere'nin 2016 yılında başlattığı Brexit sürecini tek taraflı olarak iptal edebileceğine hükmetti.
Kararda, "Mahkeme, bir üye devletin Avrupa Birliği'nden çekilme niyetini AB Konseyine bildirdiğinde, söz konusu üye devletin tek taraflı olarak bu bildirimi iptal etmekte serbest olduğuna karar vermiştir" ifadesi kullanıldı.
İngilere ve Avrupa Birliği arasındaki Brexit anlaşması halen İngiltere Parlamentosu'nda onaylanmadı.
Parlamentodaki yoğun eleştiriler nedeniyle İngiltere Başbakanı Theresa May'in yarın yapılması planlanan oylamayı erteleyerek anlaşmayı Brüksel ile yeniden müzakereyi deneyeceği iddia edildi.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...