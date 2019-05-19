Son dakika haberi! Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, aşırı sağcı parti Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ile kurulan koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıkladı.



Başbakan Kurz, düzenlediği basın toplantısında, eski Başbakan Yardımcısı ve Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz Christian Strache’nin istifasını kabul ettiğini söyledi.



Kurz, FPÖ ile başarılı bir koalisyon oluşturduklarını ancak sürdürülebilmesi için çok fazla fedakarlık yaptığını, özellikle aşırı sağcı partiden kaynaklanan birçok ırkçı ve yabancı karşıtı olayla mücadele etmek durumunda kaldığını anlattı.



Strache hakkında dün yayımlanan videonun ardından "Artık yeter" demek durumunda kaldığını ifade eden Kurz, "FPÖ hem Avusturya'nın imajını zedeledi hem de görevi olumsuz yönde kullanacağı izlenimi oluşturdu." dedi.



Kurz, bu koşullarda FPÖ ile koalisyonun yürümeyeceğini, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile de birçok konuda uyuşmadıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanıyla yaptığım görüşmede erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledim, en yakın zamanda seçim yapılmasını istiyorum." diye konuştu.



"AVUSTURYA'DA SİYASETE OLAN GÜVEN YENİDEN TESİS EDİLMELİDİR"



Diğer taraftan, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, eski Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz Christian Strache'ye ait görüntülerin siyaset kurumuna olan güveni sarstığını belirterek, erken seçime gidilerek zedelenen güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Başbakan Sebastian Kurz'un erken seçim açıklamasının ardından düzenlediği basın toplantısında, eski Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'ye ait görüntülerin utanç verici olduğunu kaydetti.



Van der Bellen, görüntülerin Avusturya'nın ahlaki değerleriyle uyuşmadığını ifade ederek, "Kimsenin Avusturya'yı mahcup etme hakkı yoktur. Açıkça söylemek isterim ki bu biz değiliz, Avusturya bu değil." diye konuştu.



Aşırı sağcı liderin yer aldığı görüntülerin Avusturyalılara karşı büyük bir saygısızlık olduğunu kaydeden Van der Bellen, bu durumun ülkeyi yönetme sorumluluğundaki kişilere olan güveni sarstığını dile getirdi.



Van der Bellen, vatandaşların ülkeyi yönetenler başta olmak üzere, devlet kurumlarına güven duymalarının demokrasinin en temel konusu olduğunu vurgulayarak, son gelişmelerin demokrasinin temel değerlerini yerinden sarstığını, bu nedenle hükümetin güvenilirliğine gölge düştüğünü anlattı.



Cumhurbaşkanı olarak ülkede istikrar ve huzurun muhafaza edilmesinin en önemli görevi olduğuna dikkati çeken Van der Bellen, "Bu doğrultuda Başbakan Sebastian Kurz ile erken seçim üzerine görüştük ve yarın bu çerçevede atılması gereken adımlar üzerine bir görüşme daha yapacağız. Şimdi güvenin yeniden sağlanması için gerekli adımlar atılmalıdır." değerlendirmesine bulundu.



Van der Bellen, aşırı sağcı liderin yer aldığı görüntülere ilişkin adalet kurumunun titizlik içinde çalışarak, kuşkuya mahal bırakmadan olayı aydınlatacağına olan inancını paylaştı.



Avusturyalıların, ülkeyi içerde ve dışarıda layıkıyla temsil edecek, güvenilir bir yönetimi hak ettiğini ifade eden Van der Bellen, "Güvenin yeniden tesis edilmesinin tek yolu erken seçime gidilmesidir." şeklinde konuştu.



Avusturya'da cuma günü ortaya çıkan eski Başbakan Yardımcısı ve FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache'ye ait skandal görüntüler ardından, Strache bütün görevlerinden istifa ettiğini açıklamış, bunun üzerine Başbakan Sebastian Kurz da aşırı sağcı parti ile kurulan koalisyon hükümetinin sona erdiğini ve erken seçime gidileceğini duyurmuştu.

